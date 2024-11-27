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  • СЕРГЕЙ Лютов
    Из серии "А нас за что?".Посольство назвал...
  • Eduard
    Турция 25 лет в Европу хочет,а Армения только начала.Я думаю они одинаково закончат потому что они не Европа)Лукашенко прокомм...
  • Eduard
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Лавров прокомментировал намерения Байдена помочь Украине

Лавров прокомментировал намерения Байдена помочь Украине

Желание президента США Джо Байдена, который скоро покинет свой пост, дать Украине необходимые средства для продолжения ведения активных боевых действий в 2025 году демонстрирует «воровские инстинкты» действующей американской администрации.

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