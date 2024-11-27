Желание президента США Джо Байдена, который скоро покинет свой пост, дать Украине необходимые средства для продолжения ведения активных боевых действий в 2025 году демонстрирует «воровские инстинкты» действующей американской администрации.
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