."тотальный дефицит создавался во всем. Заводы и фабрики еще работали, продукцию отпускали исправно, но до прилавков она не доходила".
Товары гнили в вагонах, а на полках магазинов было пусто - дефицит в СССР
Комментарии
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Станислав Магдалинов
Ну насчёт работы и души -это вы погорячились.Деньги тогда ещё не отменили
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3 час.
Станислав Магдалинов
Работники посольства бывают разные.Кто на пишущей машинке,кто пыль вытирает,со шваброй или полотёром...
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36 мин.
николай ткаченко
Вранье. Нечему было гнить. А если что и гнило, так это уже в Москве. Москвичи не успевали сожрать. Везли туда со всей страны последнее, а сами голодали.
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22 мин.
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