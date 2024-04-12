Товары гнили в вагонах, а на полках магазинов было пусто - дефицит в СССР

Ну насчёт работы и души -это вы погорячились.Деньги тогда ещё не отменили

николай ткаченко

Вранье. Нечему было гнить. А если что и гнило, так это уже в Москве. Москвичи не успевали сожрать. Везли туда со всей страны последнее, а сами голодали.