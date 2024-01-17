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Движение всего транспорта ограничили из-за непогоды под Ульяновском

Движение всего транспорта ограничили из-за непогоды под Ульяновском

ТАСС/МЧС России Движение всех видов транспорта ограничили на автомобильной дороге Р-241 "Казань – Буинск – Ульяновск" из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает патрульно-постовая служба МВД по городу Ульяновску.

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