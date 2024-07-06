Отец напавшего на полицейских в Дагестане террориста задержан за мошенничество

ТАСС/Пресс-служба Ленинского суда Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чей сын участвовал в терактах в Махачкале и Дербенте, задержан по делу о мошенничестве, сообщает источник РЕН ТВ.
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