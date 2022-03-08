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Лапорта о Суперлиге: «Мы боремся с клубами-государствами, не соблюдающими правила. УЕФА мягок с ними, что вызывает подозрения»

Президент «Барселоны» раскритиковал УЕФА и клубы-государства, говоря о Суперлиге Европы. О судебном споре с УЕФА о Суперлиге «Мы предприняли все необходимые юридические действия с целью защиты права на свободную конкуренцию в Европейском союзе.

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