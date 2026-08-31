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Не роскошный особняк: что удивляет в доме Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой

Не роскошный особняк: что удивляет в доме Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой

Когда речь заходит о доме известного фигуриста и продюсера Ильи Авербуха, легко представить себе показной интерьер: огромные помещения, дорогую мебель, мрамор и непременные атрибуты «звездной» жизни.

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