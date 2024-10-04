ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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  • Дмитрий Гурин
    То есть сначала был разработан проект а потом сделают обследование? Беняяя каму ты ты эти рейтузеля пытаешься втюхать...«ЗБ» разбирался, ...
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Собянин: Более 176 тыс. москвичей получили современное жилье по реновации

Собянин: Более 176 тыс. москвичей получили современное жилье по реновации

В общей сложности программа реновации затронула более 176 тысяч москвичей С начала года в Москве было введено в эксплуатацию 23 новых жилых здания, а также передано под заселение 44 комплекса, построенных в рамках программы реновации.

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