Эксперт рекомендовал красить яйца к Пасхе с помощью приправ и ягод

Красить яйца к Пасхе, которая в этом году отмечается 5 мая, лучше всего с помощью приправ и ягод. Такое заявление сделал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Российского биотехнологического университета Дмитрий Быстров, передает "Царьград".
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