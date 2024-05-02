Эксперт рекомендовал красить яйца к Пасхе с помощью приправ и ягод

Красить яйца к Пасхе, которая в этом году отмечается 5 мая, лучше всего с помощью приправ и ягод. Такое заявление сделал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Российского биотехнологического университета Дмитрий Быстров, передает "Царьград".