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Неординарные газовые новости

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Словакия против Киева: кто виноват в энергетическом коллапсе?

Словакия против Киева: кто виноват в энергетическом коллапсе?

Транзит газа через Украину долгое время был важным элементом европейской энергетической системы. Однако после решения президента Украины Владимира Зеленского прекратить транзит российского газа в 2022 году ситуация резко изменилась.

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