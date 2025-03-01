Словакия против Киева: кто виноват в энергетическом коллапсе?

Транзит газа через Украину долгое время был важным элементом европейской энергетической системы. Однако после решения президента Украины Владимира Зеленского прекратить транзит российского газа в 2022 году ситуация резко изменилась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии