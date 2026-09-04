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Тверские акробаты завоевали 12 медалей на всероссийском турнире в Санкт-Петербурге

Тверские акробаты завоевали 12 медалей на всероссийском турнире в Санкт-Петербурге

С 25 по 30 августа в Санкт-Петербурге прошел масштабный турнир по прыжкам на акробатической дорожке и двойном минитрампе, посвященный трагической дате 8 сентября.

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