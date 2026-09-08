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Татар-информ

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Олейников с ЦСКА обманули Артигу и ничья с «Ахматом»: плохой день для «Рубина»

Олейников с ЦСКА обманули Артигу и ничья с «Ахматом»: плохой день для «Рубина»

Этот понедельник должен был стать особенным для «Рубина» - матч против «Ахмата», а также долгожданный трансфер Ивана Олейникова в Казань.

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