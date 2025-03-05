Две группы браконьеров, убивших пять косуль, поймали в Иркутской области

Это произошло за одни сутки и в одном районе — Эхирит-Булагатском. Сначала полиция в ходе проверки оперативной информации обнаружила вблизи деревни Тугутуй компанию предполагаемых браконьеров в возрасте от 38 до 78 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии