НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иркутск Сегодня

101 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Ферму прикрыли в хозяев нет может плохо искалиМайнинговую ферму...
  • Наталья Середа
    Что то тут не то.Подошел к окну во время урока и выпал из окна.Как то часто стали люди падать из окон, особенно детиВ Иркутске обнару...
  • Игорь Ямкач
    Надо полагать, вместо последнего звонка, у них теперь будет последняя увертюра.Перемены в школах...

Две группы браконьеров, убивших пять косуль, поймали в Иркутской области

Это произошло за одни сутки и в одном районе — Эхирит-Булагатском. Сначала полиция в ходе проверки оперативной информации обнаружила вблизи деревни Тугутуй компанию предполагаемых браконьеров в возрасте от 38 до 78 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх