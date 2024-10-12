Пётр Дорогов: Следует улучшить законодательство, касающееся борьбы с коррупцией

Пётр Дорогов, председатель Межрегиональной общественной организации «Комитет по противодействию коррупции», в интервью со специальным корреспондентом газеты «Аргументы Недели» рассказал о целях и задачах Организации и поделился своим мнением об антикоррупционной политике в стране.