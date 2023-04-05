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Красные линии: После убийства генералов НАТО в Вашингтоне началась истерика?

Красные линии: После убийства генералов НАТО в Вашингтоне началась истерика?

ФОТО: KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS 25K прочитали Политолог Александр Перенджиев допустил уничтожение генералов США на Украине во время удара ракетой "Кинжал".

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