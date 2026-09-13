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Ограничение белка связали с единой программой замедления старения

Ограничение белка связали с единой программой замедления старения

Новая научная статья, опубликованная в журнале Cell Metabolism исследователями Биомедицинского центра Пеннингтон при Университете штата Луизиана, предлагает переосмыслить связь между количеством белка в рационе и процессами старения.

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