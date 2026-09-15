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Бизнес-аналитик Высоких: при аренде жилья можно получить скидку до 10%

Бизнес-аналитик Высоких: при аренде жилья можно получить скидку до 10%

Бизнес-аналитик Александр Высоких рассказал, что при аренде жилья размер скидки может составлять 3—5% в Москве, 5—7% в Санкт-Петербурге и 5—10% в других городах-миллионниках.

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