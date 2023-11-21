Блокирует поток йода: какая вредная привычка приводит к проблемам с щитовидкой

Такая вредная привычка, как курение, может нанести серьезный вред щитовидной железе. Об этом рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева в беседе с «Газетой.
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