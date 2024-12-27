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Царьград

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Мощный снегопад и дождь: прогноз погоды в Москве на конец декабря

Мощный снегопад и дождь: прогноз погоды в Москве на конец декабря

В Москве ожидается ухудшение погодных условий в конце декабря: метеорологи прогнозируют дожди и снегопады, сопровождающиеся изменениями температуры от −1 до +2 °С.

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