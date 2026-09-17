Невролог Маркитан предупредил о вреде привычки смотреть в телефон

Невролог-остеопат Антон Маркитан предупредил: частый взгляд в телефон с наклоненной головой вызывает боль в шее и спине.
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