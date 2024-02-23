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Русская весна

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Бои у Авдеевки: 110-я бригада уничтожает технику, боезапас и пехоту ВСУ в Невельском и Первомайском (ВИДЕО)

Бои у Авдеевки: 110-я бригада уничтожает технику, боезапас и пехоту ВСУ в Невельском и Первомайском (ВИДЕО)

Разведка 110-й бригады уничтожила машины ВСУ с боеприпасами. Операторы БпЛА обнаружили замаскированный склад боеприпасов и стоянку автотранспорта в оккупированном ВСУ посёлке Невельское на фланге Авдеевки.

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