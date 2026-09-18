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FiNE NEWS

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Правительство утвердило производственный календарь на 2027 год

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил производственный календарь на 2027 год. Постановление с полным графиком опубликовано на сайте правительства.

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