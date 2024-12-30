Как в выходные и праздничные дни в Астраханской области будут работать подразделения УМВД, оказывающие госуслуги

Основные даты работы – 3 и 4 января. В целях соблюдения законных прав и интересов граждан при получении государственных услуг в период с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года работа подразделений регионального УМВД, оказывающих госуслуги, будет осуществляться по следующему графику: информационный центр УМВД - 4 января с 09:00 до 13:00 межрайонный отдел технадзора и регистрации авто- и мототранспортных средств ГИБДД УМВД: 3 января - с 09:00 до 18:00 (обед - с 13:00 до 14:00), 4 января - с 09:00 до 17:00 (обед - с 12:00 до 13:00); межрайонный экзаменационный отдел ГИБДД УМВД: 3 января - с 09:00 до 17:00, без обеда, 4 января - с 09:00 до 15:00, без обеда; Ахтубинский район 3 января - с 09:00 до 18:00 (обед - с 13:00 до 14:00) - регистрация т/с, 4 января - с 08:00 до 14:00, без обеда - обмен и выдача в/у; Володарский район 3 января - с 09:00 до 18:00 (обед - с 13:00 до 14:00) - обмен и выдача в/у, 4 января - с 09:00 до 16:00, без обеда - регистрация т/с; Енотаевский район 3 января - с 09:00 до 18:00 (обед - с 13:00 до 14:00) - обмен и выдача в/у, 4 января - с 09:00 до 14:00, без обеда - регистрация т/с; Икрянинский район 3 января - с 09:30 до 18:00 (обед - с 13:00 до 14:00) - регистрация т/с, 4 января - с 09:30 до 18:00 (обед - с 13:00 до 14:00) - обмен и выдача в/у, 7 января - с 09:30 до 18:00 (обед с - 13:00 до 14:00) - регистрация т/с; Камызякский район 3 января - с 09:00 до 18:00 (обед - с 13:00 до 14:00) - регистрация т/с, 4 января - с 08:00 до 14:00, без обеда - обмен и выдача в/у; Красноярский район 30 декабря - с 09:00 до 18:00 (обед - с 13:00 до 14:00) - обмен и выдача в/у, 3 января - с 09:00 до 18:00 (обед - с 13:00 до 14:00) - проведение экзаменов, 4 января - с 08:30 до 15:00 - регистрация т/с, с 09:00 до 18:00 - техосмотр; Лиманский район 3 января - с 09:00 до 18:00 (обед - с 13:00 до 14:00) - регистрация т/с, 4 января - с 09:00 до 13:00, без обеда - обмен и выдача в/у; Наримановский район 3 января - с 09:00 до 18:00 (обед - с 13:00 до 14:00) - регистрация т/с, 4 января - с 08:00 до 15:00, без обеда -обмен и выдача в/у; Приволжский район 3 января - с 08:00 до 09:45 - прием документов для сдачи экзаменов, с 14:00 до 17:15 (обед - с 13:00 до 14:00) - обмен и выдача в/у, 4 января - с 08:00 до 15:00 (обед - с 12:00 до 13:00) - обмен и выдача в/у; Харабалинский район 3 января - с 08:00 до 18:00 (обед - с 12:00 до 14:00) – проведение экзаменов, обмен и выдача в/у, 4 января - с 08:00 до 14:00, без обеда- регистрация т/с Черноярский район 3 января - с 09:00 до 18:00 (обед - с 13:00 до 14:00) - регистрация т/с 4 января - с 09:00 до 15:00, без обеда - обмен и выдача в/у; ЗАТО г.