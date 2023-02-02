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Вратарь «Витязя» Шикин про 5:1 с «Сочи»: «Приятно обыграть бывшую команду»

Вратарь «Витязя» Дмитрий Шикин прокомментировал победу над «Сочи» (1:5). «Мы готовимся к играм на вылет, думаем о них и подстраиваемся под тот стиль, который нас ждет дальше.

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