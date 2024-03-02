Убила и оскопила: жалеет ли о своей мести педофилу мать жертвы?

Мать 4-летней девочки жестоко отомстила насильнику дочери.С тех пор, как Северную Осетию потрясла жуткая трагедия, прошло ровно 15 лет: 19-летний парень надругался над 4-летней малышкой, которая жила по соседству.
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