Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Кандидата в премьеры Украины Корецкого назвали «человеком Миндича»

Кандидата в премьеры Украины Корецкого назвали «человеком Миндича»

Глава компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий, которого называют главным претендентом на пост премьер-министра Украины, связан с Тимуром Миндичем - близким соратником Владимира Зеленского и участником крупного коррупционного скандала.

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