Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Galina Bobryasheva
    Я думала, что секонд хэнд давно в Израиле и защищает свою родину. Нет, мальчик здесь трется! Хозяева сказали здесь то...СВО нужна внутри ...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    в США нет министерства культуры   Подписаться В США нет министерств культуры, спорта, промышленности, торговли. Но ...СВО нужна внутри ...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    вот это по нашемуСВО нужна внутри ...

Операция "Качели". На Украине рассекретили нашу операцию наступления

Операция "Качели". На Украине рассекретили нашу операцию наступления

Ну, нет, конечно, официально никаких "Качелей"нет. Но по своей сути, они есть.

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