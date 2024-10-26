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В Коркино более 200 человек пришли проститься с убитой женщиной-таксистом

В Коркино более 200 человек пришли проститься с убитой женщиной-таксистом

В субботу свыше 200 человек пришли церемонию прощания с Еленой Манжосовой, таксисткой погибшей от рук клиента в среду в Коркинском районе Челябинской области, оповестило издание «РИАН» со ссылкой на пресс-представительство местного правительства.

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