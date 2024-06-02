Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Легкие цели": в Иране оценили жесткое предупреждение Путина членам НАТО. Малым странам не поздоровится

"Легкие цели": в Иране оценили жесткое предупреждение Путина членам НАТО. Малым странам не поздоровится

Владимир Путин сделал суровое предупреждение малым странам НАТО, пишет Kayhan. Имея малую территорию и высокую плотность населения, они станут легкими целями, если Россию вынудят применить стратегическое оружие.

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Комментарии
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М
Мария
Не знаю, что будет с миром, но Европа точно превратится в Халифат.
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8 час.
Владимир Соловьев
&quot;Лидеры Франции и Германии  выступили с заявлением, что необходимо разрешить ВСУ наносить удары по российским военным базам&quot;. ТАК, КТО С НАМИ ВОЮЕТ, УКРАИНА С РАЗРЕШЕНИЯ НАТО, ИЛИ НАТО, ПРИКРЫВАЯСЬ УКРАИНОЙ?!
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7 час.
ВВ
Владимир Витковский
...исчезнет пару недоразумений, ну и что ???????
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3 час.

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