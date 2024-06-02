"Легкие цели": в Иране оценили жесткое предупреждение Путина членам НАТО. Малым странам не поздоровится

Владимир Путин сделал суровое предупреждение малым странам НАТО, пишет Kayhan. Имея малую территорию и высокую плотность населения, они станут легкими целями, если Россию вынудят применить стратегическое оружие.
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