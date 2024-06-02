"Легкие цели": в Иране оценили жесткое предупреждение Путина членам НАТО. Малым странам не поздоровится

Не знаю, что будет с миром, но Европа точно превратится в Халифат.

Владимир Соловьев

"Лидеры Франции и Германии выступили с заявлением, что необходимо разрешить ВСУ наносить удары по российским военным базам". ТАК, КТО С НАМИ ВОЮЕТ, УКРАИНА С РАЗРЕШЕНИЯ НАТО, ИЛИ НАТО, ПРИКРЫВАЯСЬ УКРАИНОЙ?!