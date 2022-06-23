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Президент Литвы Науседа заявил о готовности Вильнюса остаться без российской электроэнергии

Президент Литвы Науседа заявил о готовности Вильнюса остаться без российской электроэнергии

M. Popow /www.imago-images.de Вильнюс готов к отключению от российско-белорусско-прибалтийского энергетического кольца (БРЭЛЛ) в ответ на ограничение транзита в Калининградскую область, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает РИА Новости.

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