Президент Литвы Науседа заявил о готовности Вильнюса остаться без российской электроэнергии

M. Popow /www.imago-images.de Вильнюс готов к отключению от российско-белорусско-прибалтийского энергетического кольца (БРЭЛЛ) в ответ на ограничение транзита в Калининградскую область, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает РИА Новости.