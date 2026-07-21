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За что Лев Перфилов обиделся на Высоцкого и какой фразой ему ответил

За что Лев Перфилов обиделся на Высоцкого и какой фразой ему ответил

Владимиру Семёновичу потом даже пришлось извиняться перед коллегой. В чём же была причина их конфликта? Владимир Семёнович Высоцкий был чрезвычайно талантливым человеком, со сложным противоречивым характером.

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Комментарии
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Элеонора Коган
О да, Высоцкий был с характером, но чертовски  талантлив!!!!
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1 н.
Элеонора Коган
И вёл совсем другую жизнь,более бурную и насыщенную.
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1 н.