За что Лев Перфилов обиделся на Высоцкого и какой фразой ему ответил

Владимиру Семёновичу потом даже пришлось извиняться перед коллегой. В чём же была причина их конфликта? Владимир Семёнович Высоцкий был чрезвычайно талантливым человеком, со сложным противоречивым характером.
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