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В Петербурге отправили под стражу курсантов, отобравших у мужчины тысячу долларов

Инцидент произошёл возле выхода из станции метро «Спортивная». Петроградский районный суд вынес постановления об избрании меры пресечения в отношении двух курсантов Санкт-Петербургского университета МВД России, подозреваемых в совершении кражи.

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