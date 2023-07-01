В Петербурге отправили под стражу курсантов, отобравших у мужчины тысячу долларов

Инцидент произошёл возле выхода из станции метро «Спортивная». Петроградский районный суд вынес постановления об избрании меры пресечения в отношении двух курсантов Санкт-Петербургского университета МВД России, подозреваемых в совершении кражи.
Инцидент произошёл возле выхода из станции метро «Спортивная». Петроградский районный суд вынес постановления об избрании меры пресечения в отношении двух курсантов Санкт-Петербургского университета МВД России, подозреваемых в совершении кражи.
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