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Мы соседи по планете

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Беспощадное время, или 10 исчезающих вещей, которые остались в одном экземпляре

Беспощадное время, или 10 исчезающих вещей, которые остались в одном экземпляре

Как известно, ничто не вечно под луной. И сегодня в мире есть вещи, которых осталось ни много ни мало — один экземпляр.

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