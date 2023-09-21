Житель белорусского города Гродно завел себе, кажется, обычного домашнего питомца — милого котенка. Но с первого взгляда на малыша становится ясно, что обычным его назвать можно с натяжкой — шерсть животного имеет ярко выраженный зеленый цвет.
Житель белорусского города Гродно завел себе, кажется, обычного домашнего питомца — милого котенка. Но с первого взгляда на малыша становится ясно, что обычным его назвать можно с натяжкой — шерсть животного имеет ярко выраженный зеленый цвет.
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