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«Зачем ты это сделал?!» — житель Белоруссии завел себе зеленого кота

«Зачем ты это сделал?!» — житель Белоруссии завел себе зеленого кота

Житель белорусского города Гродно завел себе, кажется, обычного домашнего питомца — милого котенка. Но с первого взгляда на малыша становится ясно, что обычным его назвать можно с натяжкой — шерсть животного имеет ярко выраженный зеленый цвет.

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