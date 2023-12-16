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WAFA сообщило об атаке ЦАХАЛ по центральной части сектора Газа

WAFA сообщило об атаке ЦАХАЛ по центральной части сектора Газа

Израильская военная авиация нанесла удар по району расположения одной из школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа.

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