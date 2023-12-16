WAFA сообщило об атаке ЦАХАЛ по центральной части сектора Газа

Израильская военная авиация нанесла удар по району расположения одной из школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа.
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