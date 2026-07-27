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RT Russia

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Боец Апостол заявил об уничтоженных в ДНР диверсантах, переодетых в форму России

Боец Апостол заявил об уничтоженных в ДНР диверсантах, переодетых в форму России

Начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол рассказал, что боевики ВСУ из полка «Рысь» в рамках диверсионной деятельности попытались попасть на территорию Белицкого, переодевшись в форму ВС России.

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