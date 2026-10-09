Gold Futures Analysis | Support To Target Point Breakout Setup Gold Futures COMEX_DL:GC1! Globalmarkettrader GOLD (XAUUSD / GC1!) Support Bounce Setup | Target $4,282 | Resistance $4,440 Option 2 (Catchy): GOLD Ready For Next Rally? | $4,080 Support To $4,282 Target | Gold Analysis Today Option 3 (Short): Gold Futures Analysis | Support To Target Point Breakout Setup ### DESCRIPTION: Gold Futures (GC1! / XAUUSD) Analysis on 1-Hour Timeframe - COMEX.