Воздвижение Креста Господня-2023: духовные открытки, картинки и поздравления в двунадесятый церковный праздник 27 сентября Елена Галицкая27 сентября отмечается Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
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