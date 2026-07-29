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Несекретные материалы

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Система "Волна купол" выводит из строя спутники Starlink

Система "Волна купол" выводит из строя спутники Starlink

Российская система подавления блокирует способность конкретного спутника обслуживать наземные терминалы, отметил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решенийСпутники группировки Starlink теряют работоспособность после воздействия российской новейшей системы подавления "Волна купол гарант".

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Комментарии
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Александр
Геннадий Сытник
Судя по точности ударов по складам ВБ ещё нет.
А при чём тут ВБ и &quot;Старлинки&quot;?
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1 м.
Nikolia Vovchenko
Не понимаю, зачем нужно было такое писать...когда по несколько раз, и днём и ночью СМС ки , в новостях сотни сбитых, пострадавшие люди и объекты...и такое хвастовство
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1 м.
Геннадий Сытник
Александр
А при чём тут ВБ и &amp;quot;Старлинки&amp;quot;?
Ты хочешь сказать, что у хохлов лучшая в мире инерциальная система наведения?
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1 м.