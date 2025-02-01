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На разбившемся в Филадельфии медсамолете находился ребенок после лечения

На разбившемся в Филадельфии медсамолете находился ребенок после лечения

В результате авиакатастрофы в американском городе Филадельфия погибла девочка, которая приехала в Соединенные Штаты для получения жизненно необходимого лечения и возвращалась домой в Мексику, сообщил телеканалу NBC представитель компании-владельца самолёта Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд.

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