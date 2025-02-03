Корабли Тихоокеанского флота проведут учения в АТР

ТАСС/Минобороны РФ Два российских корвета и морской танкер вышли в дальний поход, они проведут учения по поиску подлодок и противовоздушной обороне в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота, передает РИА Новости.