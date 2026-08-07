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Царьград

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Алексей Воронков предупредил о нехватке фильмов в кинотеатрах

Алексей Воронков предупредил о нехватке фильмов в кинотеатрах

Алексей Воронков, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров, предупреждает, что при запрете теневого показа зарубежных фильмов российским кинотеатрам хватит контента лишь на сезон с октября по апрель, так как показывают лишь 10% иностранного кино.

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