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В Киеве недосчитали 25 млн долларов: Зеленский объяснил пропажу денег

В Киеве недосчитали 25 млн долларов: Зеленский объяснил пропажу денег

Коррупцией насквозь поражена не только украинская экономика и власти страны. Полностью коррумпирована и армия.

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Комментарии
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АК
Александр Киевская Русь
От коррупции на Украине не поможет ни одна мера,  потому что воровство  украинских чиновников в крови!  Пишу как бывший советник кабинета министров Украины. Там не просто воруют, а ищут, где можно украсть. Только когда Украина станет частью России, только тогда можно говорить о реальной борьбе с взяточниками. Для начала  надо будет уволить всех государственных чиновников, начиная от двровых жеков  и заканчивая   правительством.  Воруют все чиновники, честных чиновников нет на Украине.
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