АК

Александр Киевская Русь

От коррупции на Украине не поможет ни одна мера, потому что воровство украинских чиновников в крови! Пишу как бывший советник кабинета министров Украины. Там не просто воруют, а ищут, где можно украсть. Только когда Украина станет частью России, только тогда можно говорить о реальной борьбе с взяточниками. Для начала надо будет уволить всех государственных чиновников, начиная от двровых жеков и заканчивая правительством. Воруют все чиновники, честных чиновников нет на Украине.