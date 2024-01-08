Коррупцией насквозь поражена не только украинская экономика и власти страны. Полностью коррумпирована и армия.
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Комментарии
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АК
Александр Киевская Русь
От коррупции на Украине не поможет ни одна мера, потому что воровство украинских чиновников в крови! Пишу как бывший советник кабинета министров Украины. Там не просто воруют, а ищут, где можно украсть. Только когда Украина станет частью России, только тогда можно говорить о реальной борьбе с взяточниками. Для начала надо будет уволить всех государственных чиновников, начиная от двровых жеков и заканчивая правительством. Воруют все чиновники, честных чиновников нет на Украине.
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