Военное обозрение

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100 рублей за евро. Это ещё не вечер

100 рублей за евро. Это ещё не вечер

Что выбирает Центробанк Курсовая отметка в сто рублей относительно одной из мировых валют — почти полтора года эксперты регулярно предсказывали, что наша валюта к ней скатится.

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