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Каспийское – море или не море? Разбираемся вместе. Часть 2

Каспийское – море или не море? Разбираемся вместе. Часть 2

ПутешествияБольше по теме Это место часто называют морем, озером, Хазарским или Каспийским. Если рассматривать его как море, то оно одно из самых мелких на планете, однако здесь располагается третья по глубине подводная озерная яма.

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