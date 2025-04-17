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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Внутри одной из версий GeForce RTX 5060 Ti обнаружилась абсурдно маленькая печатная ...

Внутри одной из версий GeForce RTX 5060 Ti обнаружилась абсурдно маленькая печатная ...

Внутри одной из версий GeForce RTX 5060 Ti обнаружилась абсурдно маленькая печатная платаРазборка видеокарты GeForce RTX 5060 Ti в исполнении Eagle OC от компании Gigabyte, проведённая порталом HardwareLuxx, показала, что она оснащена комично короткой печатной платой.

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