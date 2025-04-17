Внутри одной из версий GeForce RTX 5060 Ti обнаружилась абсурдно маленькая печатная платаРазборка видеокарты GeForce RTX 5060 Ti в исполнении Eagle OC от компании Gigabyte, проведённая порталом HardwareLuxx, показала, что она оснащена комично короткой печатной платой.