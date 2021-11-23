Федеральное агентство новостей Провокационная политика США и Евросоюза, которая укрепляет у Украины чувство вседозволенности и безнаказанности, вызывает крайнюю обеспокоенность, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.