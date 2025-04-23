«Не удивился бы, если бы «Ак Барс» выиграл Кубок»: почему не сбылись опасения Кудашова

Вылет «Ак Барса» закономерен. Команда Гатиятулина не показала гибкости по ходу серии, лидеры «барсов» в решающий момент пропали, а голкипер «Динамо» Подъяпольский, в отличии от казанских вратарей, сделал ключевую разницу.