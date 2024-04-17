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На российские склоны придут отечественные подъемники

На российские склоны придут отечественные подъемники

Бизнес откликнулся на призыв власти обеспечить курорты отечественным оборудованием. Европейские бренды ушли, есть азиатские замены, однако власти вместе с промышленниками считают, что надежнее – собственные решения.

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