На российские склоны придут отечественные подъемники

Бизнес откликнулся на призыв власти обеспечить курорты отечественным оборудованием. Европейские бренды ушли, есть азиатские замены, однако власти вместе с промышленниками считают, что надежнее – собственные решения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии