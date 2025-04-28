Петербург заплатит за партию экологически чистого транспорта почти 3 млрд

В Петербурге общественный транспорт на электрической тяге появился в 1907 году. И с этого момента продолжает развиваться: к трамваям добавились троллейбусы, а сейчас электроавтопарк города постепенно пополняется электробусами.
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