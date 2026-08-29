Украинских мужчин исчезают в центрах мобилизации с 2022 года

Украинские мужчины исчезают в центрах комплектования, где у них отбирают телефоны и личные вещи. Подозрения в гибели и незаконных удержаниях, как Сергея Гулия в Черкассах и Игоря Левчука в Луцке, подогревают волну опасений с февраля 2022 года.